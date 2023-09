Manchester City leva susto, mas estreia na Liga dos Campeões com vitória sobre o Estrela Vermelha

Nesta terça-feira, o atual campeão da Liga dos Campeões, Manchester City, venceu o Estrela Vermelha por 3 a 1, no Etihad Stadium, pela primeira rodada da fase de grupos. Os donos da casa levaram susto na primeira etapa e foram para o intervalo perdendo por 1 a 0, mesmo dominando o jogo. No segundo tempo, os comandados de Pep Guardiola buscaram a virada ainda nos minutos iniciais.

Com o resultado, o City lidera o Grupo G, com três pontos, mesma pontuação do RB Leipzig, segundo colocado pelos critérios de desempate. O Estrela Vermelha é o terceiro colocado, seguido do Young Boys, ambos derrotados nesta primeira rodada.

As duas equipes voltam a jogar pela competição europeia no dia 4 de outubro (terça-feira), às 16h (de Brasília). O City visita o RB Leipzig, na Red Bull Arena, enquanto o Estrela Vermelha recebe o Young Boys, no Estádio Rajko Mitic.