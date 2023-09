Luxemburgo se diz "incomodado" após sequência de cinco jogos do Corinthians sem vitória

"O empate contra o Inter (2 a 2) incomodou bastante, o jogo contra o Fortaleza (1 a 2), com dois gols em falhas nossas. O jogo contra o Goiás (1 a 1)... Você vai largando ponto. Contra o Flamengo (0 a 1)... Isso vai incomodando. Se eu falar que está tudo bem, vão me chamar de maluco. Temos que avançar na competição", complementou o professor.

O jogo em Itaquera nesta segunda-feira foi muito movimentado. O Corinthians saiu atrás do placar, sofrendo dois gols nos primeiros 20 minutos da primeira etapa. Ainda antes do intervalo a equipe virou, com tentos de Fábio Santos, Veríssimo e Yuri Alberto. No segundo tempo, o Tricolor Gaúcho virou novamente a partida, mas Giuliano deixou tudo igual na Neo Química Arena.

A fragilidade defensiva do Corinthians foi um tópico abordado na coletiva de imprensa de Luxemburgo. "Antigamente, falavam que a defesa era só nossos zagueiros. Gol você toma como equipe. Vou falar da proposta que a gente teve de ficar mais vulnerável, para buscar o gol. Precisamos fazer isso, estamos em reta final de competição. Nós temos que ganhar, e precisamos expor mais a equipe. Nossa marcação não vai ser de intensidade e sim com a posse de bola. Especialmente com os jogadores de qualidade no meio-campo que nós temos", disse Luxa.

Com o empate, o Corinthians segue na 14ª posição do Brasileirão, com 27 pontos conquistados. Agora, a equipe volta a entrar em campo na próxima sexta-feira, novamente na Neo Química Arena, para enfrentar o Botafogo.