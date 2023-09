Luxa fala sobre vaias recebidas antes de empate do Corinthians com Grêmio: "Se não ganhar, vem pressão"

"Eu sou o técnico do Corinthians, naturalmente as críticas vêm para mim. Quando cheguei aqui em 1998, a torcida veio para Atibaia. É o Corinthians, se não ganhar, vão pressionar. Claro que não gostaria que fosse dessa forma, mas no Brasil de hoje o técnico tem apenas uma chance: ganhar. Se não ganhar, é roubada", complementou o técnico.

O jogo em Itaquera foi muito movimentado. O Corinthians saiu atrás do placar, sofrendo dois gols nos primeiros 20 minutos da primeira etapa. Ainda antes do intervalo a equipe virou, com tentos de Fábio Santos, Veríssimo e Yuri Alberto. No segundo tempo, o Tricolor Gaúcho virou novamente a partida, mas Giuliano deixou tudo igual na Neo Química Arena.

"Foi um grande jogo. As duas equipes buscaram ganhar, não queriam só se defender. Foi um jogo de cinco contra cinco, quatro contra quatro, muito vertical. Jogo que nós gostamos no futebol brasileiro", disse Luxemburgo.

"Nós tínhamos um time mais reativo, hoje temos um time mais proativo. Jogando de forma mais proativa, vamos ser mais vulneráveis, ainda mais contra o terceiro colocado. Conseguimos reagir no jogo, foi aberto, claro que não queria sofrer os quatro gols. Eles têm qualidade também, time difícil de ser marcado. Se quisermos buscar alguma coisa, precisamos jogar em cima do adversário. Temos um meio-campo de toque de bola, se a gente entrar só na intensidade, vamos ter prejuízos. Precisamos mastigar a bola, cadenciar, como foi no quarto gol. Temos essa qualidade para isso", finalizou o técnico.

Com a igualdade, o Corinthians segue na 14ª posição do Brasileirão, com 27 pontos conquistados. Agora, o a equipe volta a entrar em campo na próxima sexta-feira, novamente na Neo Química Arena, para enfrentar o Botafogo.