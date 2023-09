Luis Enrique destaca bom desempenho do PSG em estreia na Champions e exalta Mbappé: "Melhor do mundo"

Também durante a coletiva, o treinador espanhol exaltou a qualidade técnica do atacante Kylian Mbappé. No entanto, ressaltou outro aspecto que também chamou sua atenção desde sua chegada ao clube: a liderança do camisa sete francês.

? Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund : Luis Enrique post match press conference ?? https://t.co/XTjnBR8hGS ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 19, 2023 "Bom, para mim, Kylian (Mbappé) é o melhor jogador do mundo. Mas o que mais me surpreendeu não foi sua qualidade técnica, e sim sua qualidade humana. É um prazer ter um líder deste calibre no Paris Saint-Germain, um jogador que tenha essa mentalidade tão positiva, sempre com um sorriso no rosto. É muito importante ter um jogador assim", destacou o treinador.