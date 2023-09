Lucas Perri sofre lesão no Botafogo e vira dúvida para jogo contra o Corinthians

O Botafogo voltou aos treinos após a derrota para o Atlético-MG no fim de semana. O Glorioso, agora, se prepara para o confronto contra o Corinthians, na próxima sexta-feira (22), em São Paulo. Para esta partida, o técnico Bruno Lage ganhou uma preocupação. Isso porque, Lucas Perri aparece como dúvida.

O goleiro deixou a partida contra o Atlético-MG no intervalo, com dores nas costas. Ele chegou a aparecer no banco de reservas durante a segunda etapa.

No treinamento do dia seguinte, Perri não foi para o gramado na reapresentação do elenco. O goleiro ficou realizando tratamento no departamento médico.