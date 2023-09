Lucas Lima exalta atuação do Santos, mas alerta: 'Campeonato ainda está horrível'

Classificação e jogos Brasileirão

"É difícil dar explicações. Hoje entramos em sintonia dentro de campo. O Marcelo Fernandes foi muito feliz na escalação. O Soteldo disse antes do jogo que a gente tinha que dar o nosso melhor para fazer uma grande partida. Foi o que aconteceu. Tem que manter daí para cima. O campeonato ainda está muito horrível. O Peixão não merece", completou.

O Alvinegro Praiano está na 17ª colocação do Brasileirão, com 24 pontos, um a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento e que ainda joga na rodada, contra o Flamengo, em casa.

O Santos volta a campo agora apenas no dia 1º de outubro, quando recebe o Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão. O embate está marcado para as 16h (de Brasília).

