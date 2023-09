Libertadores feminina: Corinthians e Palmeiras conhecem datas e horários da fase de grupos

A Conmebol divulgou nesta terça-feira as datas e os horários dos jogos da fase de grupos da Libertadores feminina de 2023. Sendo assim, Corinthians e Palmeiras tomaram conhecimento de quando irão estrear no torneio.

Atual campeão, o time alviverde, que ocupa o Grupo A, faz sua primeira partida no dia 5 de outubro, em Cali, diante do Barcelona-EQU. Em seguida, joga contra o Caracas-VEN, novamente em Cali, no dia 8, e termina sua participação na primeira fase no dia 11 de outubro, contra o Atlético Nacional, em Bogotá.

Já a estreia do Timão está marcada para 6 de outubro, em Bogotá, contra o Colo-Colo. A equipe alvinegra retorna aos gramados no dia 9, diante do Always Ready-BOL, mais uma vez em Bogotá, e encerra a fase de grupos enfrentando o Libertad Limpeño, em Cali, no dia 12. O time está no Grupo C da competição.