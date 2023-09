Lewandowski chega aos 100 gols em competições europeias e fica atrás somente de Messi e CR7; veja números

Nesta terça-feira, o Barcelona estreou com o pé direito na Liga dos Campeões e venceu o Royal Antwerp por 5 a 0. O centroavante Robert Lewandowski marcou na goleada e atingiu uma grande marca em sua carreira e se tornou o terceiro jogador a chegar aos 100 gols em competições europeias, de acordo com dados do Sofascore.

Lewandowski fica atrás apenas de Lionel Messi, hoje no Inter Miami (MLS), que tem 132 gols, e Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr (Saudi Pro League), que possui 145. O atacante francês Karim Benzema, com 92 gols, é o quarto no ranking, enquanto o ex-jogador Raúl, com 77, completa o top-5.

Além disso, o polonês também é o jogador que atua na Europa com mais gols na história da Champions League. O atacante marcou 92 vezes, além de ter distribuído 19 assistências. Assim, ele soma 111 participações em gols em 112 partidas que jogou do torneio. Na Europa League, por sua vez, foram oito tentos.