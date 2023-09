Lesionado, Dudu recebe visita de companheiros de Palmeiras: "Tivemos uma noite abençoada"

Após o treino do Verdão nesta terça-feira (19), Mayke falou sobre o processo de recuperação do ídolo alviverde.

"Esse é um momento difícil para o jogador, sofrer uma lesão. O começo foi complicado para ele, mas agora ele colocou a cabeça no lugar, viu que não tem jeito, já aconteceu, então é hora de focar na recuperação. Tanto eu quanto todo o elenco e o Palmeiras estão dando suporte para ele voltar mais forte ainda", afirmou o defensor.

O 'Baixola' teve diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco durante a partida contra o Vasco, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro ? vencida por 1 a 0 pelo time da casa, no Allianz Parque. Durante o embate, o ídolo sentiu dores no joelho direito e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

O atacante se contundiu aos 37 minutos. O camisa 7 tentou roubar a bola de Paulinho, mas acabou torcendo o joelho e caiu no gramado sentindo muitas dores. O lance, aliás, foi bem em frente ao banco de reservas do clube carioca. Imediatamente, o técnico Ramón Diaz pediu a paralisação do jogo para que o jogador fosse atendido. Dudu ainda tentou permanecer em campo, mas não aguentou e deu lugar a Breno Lopes aos 42.