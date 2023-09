Laura Pigossi comemora convocação para os Jogos Pan-Americanos do Chile

Laura Pigossi, número 131 do mundo, foi convocada, nesta terça-feira, para a disputa dos Jogos Pan-Americanos que serão realizados em Santiago, no Chile. A atleta celebrou a convocação para a competição que começa no dia 23 de outubro.

"Sempre incrível poder representar o Brasil, especialmente em competições como o Pan-Americano e Olímpiadas. Estou muito feliz com a convocação e vou dar meus 200% para ir em busca do nosso objetivo", disse a atleta, que treina na AD In Academy, de Barcelona, na Espanha.

Atual número dois do país, a tenista terá as companhias de Luisa Stefani e Carol Meligeni no time feminino comandado por Roberta Burzagli. O time masculino terá Thiago Monteiro, Marcelo Demoliner e Gustavo Heide. O Pan-Americano vale uma vaga na Olimpíada de Paris de 2024 para a campeã de simples.