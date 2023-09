José Roberto Guimarães pede poder de decisão à Seleção feminina de vôlei

O técnico José Roberto Guimarães espera que o susto sofrido pelo Brasil no triunfo desta terça-feira diante da Bulgária traga lições para a sequência do Pré-Olímpico feminino de vôlei, disputado no Japão. A Seleção Brasileira apresentou muitos altos e baixos e precisou do tie-break para ganhar de um adversário que, na teoria, não deveria causar tantos problemas.

"Com nossos erros a partir do segundo set, colocamos a Bulgária no jogo. Elas começaram a acreditar e isso se torna um problema. Forçaram o saque e estouraram as bolas de tudo que foi jeito. Temos que resolver logo os jogos. Hoje acabamos tomando um grande susto", destacou do treinador.