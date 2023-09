Internacional faz últimos ajustes para duelo contra o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro

O Internacional entrou na reta final da preparação e segue ajustando os últimos detalhes para enfrentar o Athletico-PR, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quinta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba.

Na tarde desta terça-feira, o técnico Eduardo Coudet e sua comissão comandaram o penúltimo treino do elenco Colorado antes do confronto diante do Furacão. O time que vai a campo, porém, ainda não foi revelado pelo treinador argentino.

A primeira parte do trabalho do Inter, realizado no CT Parque Gigante, foi aberta à imprensa. Os jogadores começaram fazendo atividades técnicas de trocas de passes, cruzamentos e finalizações. Em seguida, já com o treinamento fechado, a comissão comandou novas exercícios, dando sequência à preparação da equipe.