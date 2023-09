Harry Kane projeta duelo contra Manchester United pela Champions League

Nesta quinta-feira, o Bayern de Munique recebe o Manchester United, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League. Na véspera do confronto, a grande contratação do clube alemão na temporada, Harry Kane, concedeu entrevista coletiva e projetou o duelo contra o United.

"O Manchester United tem passado por um período difícil, mas, às vezes, isso torna as equipes perigosas, porque querem responder. Estamos em casa e queremos controlar o jogo, mas precisamos ter cuidado. São uma ameaça no contra ataque, com jogadores rápidos", comentou Kane.

"É um grande objetivo (ganhar a Champions League), claro, mas não estou pensando nisso. Quero vencer as três competições que disputámos. Nos preparamos para este jogo como para qualquer outro. É claro que é a maior competição da Europa e ter a final em Wembley seria especial, mas ainda estamos longe da final. Precisamos começar de forma positiva", completou o atacante.