Goleiro do Bragantino, Cleiton comemora pênalti defendido contra o América-MG e fala sobre luta pelo G4

Depois da defesa de Cleiton, Lucas Evangeslista aproveitou a última chance do jogo e deu números finais à partida que terminou com o placar de 2 a 0 para o Bragantino. Jadsom foi o autor do primeiro gol, que aconteceu na reta final do primeiro tempo.

O resultado fez com que a equipe de Bragança Paulista subisse para a terceira posição, entrando, portanto, no G4 do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos.

A equipe de Pedro Caixinha tem pela frente o Palmeiras, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no domingo, dia 1° de outubro, às 18h30 (de Brasília). O jogo é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.