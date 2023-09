Goleiro do Botafogo, Lucas Perri não deve encarar o Corinthians após problema nas costas

Por conta do pouco tempo de preparação entre as partidas, Perri dificilmente irá se recuperar a tempo. Com isso, Gatito Fernández deve ser titular no duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 24ª rodada da competição nacional.

