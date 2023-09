Goiás x Flamengo: veja onde assistir, prováveis escalações e mais detalhes sobre a partida pelo Brasileiro

O técnico Armando Evangelista assumiu o comando na vaga deixada por Emerson Ávila e fez várias mudanças na equipe. Para o duelo desta quarta-feira, o volante Raphael Guzzo, expulso na derrota para o Palmeiras, é desfalque confirmado. Já Maguinho, Lucas Halter e Guilherme Marques retornam à equipe após cumprirem suspensão.

Do lado Rubro-Negro, Gabigol cumprirá suspensão após expulsão contra o Athletico-PR. Além do desfalque por questão disciplinar, Sampaoli não terá Arrascaeta, Luiz Araújo, Erick Pulgar e Léo Pereira à disposição, todos com problemas musculares.

Em décimo sexto lugar na tabela, o Goiás é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, com 25 pontos. Com um ponto de vantagem sobre o Santos, que já jogou na rodada, e cinco à frente do Vasco, o Esmeraldino não corre risco de entrar no Z4 nesta quarta, mas quer fazer valer sua força diante da torcida para conseguir um bom resultado.