Giuliano admite incômodo com falta de chances no Corinthians: 'Ano atípico'

Giuliano foi titular do Corinthians no início do ano, especialmente durante a disputa do Campeonato Paulista com Fernando Lázaro. Depois disso, especialmente com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, o camisa 20 perdeu espaço.

"O incômodo é de não estar participando sempre, da maneira que você gostaria, de conseguir entregar seu melhor, das coisas não darem certo. Isso faz parte na vida, essa oscilação, então é trabalho após trabalho. Nunca desisti, deixei de trabalhar. Hoje fui feliz, pude ajudar com um gol e um ponto importante", disse Giuliano, que chegou a ser escalado como primeiro volante por Luxa em algumas oportunidades.

O contrato de Giuliano com o Corinthians termina ao final da temporada e a tendência é que o clube não renove o vínculo do atleta. O jogador revelou na zona mista que até o momento ninguém do Timão o procurou para falar sobre o tema.

Nesta temporada, Giuliano possui um gol marcado e quatro assistências em 44 jogos disputados (25 como titular). O atleta chegou ao Timão em meados de 2021, e desde então se consolidou como uma das lideranças do elenco e voz ativa no vestiário.