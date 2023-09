Fluminense x Cruzeiro: saiba onde assistir, informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

O Fluminense recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 21h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor, com 38 pontos e na sexta colocação, precisa reagir depois da derrota de 4 a 2 no clássico para o Vasco para que não corra o risco de deixar a zona de classificação para a Copa Libertadores. Já o Cruzeiro ganhou um novo ânimo com a vitória de 3 a 0 sobre o Santos na rodada passada, na Vila Belmiro. O resultado levou os mineiros aos 29 pontos, mais distantes da zona de rebaixamento. A ideia é afastar de vez o risco para começar a planejar coisas maiores.

Fernando Diniz, treinador do Fluminense, precisa administrar o emocional do grupo, uma vez que todos estão focados no duelo da próxima semana contra o Internacional pela Copa Libertadores. Mas, os atletas parecem entender a importância desse jogo.