Fluminense consegue liberação de ingressos virtuais para duelo com o Inter pela Libertadores

Após polêmicas com os órgãos de segurança do Rio de Janeiro, que vetarem o uso dos ingressos virtuais para o jogo diante do Internacional, pela ida da semifinal da Libertadores, o Fluminense conseguiu a liberação das entradas online.

O Tricolor se reuniu com as autoridades e conseguiu a autorização dos e-tickets a partir do momento que as arestas foram aparadas entre as partes. Assim, o Flu vai iniciar as vendas dos bilhetes nesta terça-feira. A previsão, portanto, é a de que os ingressos se esgotem rapidamente.