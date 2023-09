Flamengo paga multa para ter Gerson na decisão da Copa do Brasil

O Flamengo foi derrotado, no Maracanã, na partida de ida da final da Copa do Brasil. Os rubro-negros precisam da vitória no Morumbi para conquistarem o bi da competição.

Para a partida de volta contra o São Paulo, os cariocas corriam risco de não contarem com o volante Gerson. O jogador seria julgado nesta segunda-feira pela expulsão nas quartas de final, contra o Athletico-PR.

A diretoria ficou receosa de Gerson ser punido no julgamento e solicitou a mudança para uma multa. Os rubro-negros desembolsaram R$ 100mil e terão o volante no domingo.