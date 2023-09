Fernando Diniz realiza segunda convocação pela Seleção Brasileira neste sábado

O técnico Fernando Diniz, também comandante do Fluminense, realizará no próximo sábado sua segunda convocação à frente da Seleção Brasileira. O anúncio dos 23 selecionados acontece às 15h30 (de Brasília), no auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ).

O Brasil terá dois compromissos em outubro, pelas terceira e quarta rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Primeiro, no dia 12, a Seleção enfrenta a Venezuela, a partir das 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Depois, duela contra o Uruguai, às 21h do dia 17, no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU).