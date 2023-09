Escalação do São Paulo: time encerra preparação para encarar o Fortaleza

Devido à proximidade do duelo com a segunda decisão do torneio mata-mata, que acontece no próximo domingo (24), a tendência é que o treinador tricolor utilize uma equipe completamente reserva. Luciano, que iniciou a final no banco de reservas, deve retornar ao time titular.

Classificação e jogos Brasileirão

Assim, o São Paulo deve ir a campo com: Jandrei; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Luan (Jhegson Méndez), Gabriel Neves e James Rodríguez; Juan, Pato (David) e Luciano.

Sem vencer no Brasileirão há sete rodadas, o São Paulo ocupa a 13ª colocação, com 28 pontos — quatros acima da zona do rebaixamento. O Fortaleza é o oitavo, com 35 unidades — três abaixo do G6.

O compromisso decisivo pela Copa do Brasil ocorre a partir das 16 horas, também no Morumbi. O Tricolor, que busca o título inédito, defende vantagem de jogar pelo empate após vencer o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Calleri. Caso o Flamengo triunfe por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.