Escalação do Palmeiras: Abel Ferreira comanda penúltimo treino antes de duelo contra o Grêmio

A manhã desta terça-feira (19) foi de treino para os comandados de Abel Ferreira. Na Academia de Futebol, o Palmeiras realizou a penúltima sessão preparativa de olho no duelo contra o Grêmio, na quinta-feira, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No gramado do CT alviverde, os jogadores participaram, em princípio, de uma atividade de transições rápidas e contra-ataques com enfrentamentos.

Na sequência, três equipes de sete componentes fizeram um trabalho técnico em dimensões reduzidas. Na parte final, alguns atletas realizaram ainda complementos físicos ou aprimoramentos de faltas e pênaltis.