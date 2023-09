Em menos de duas horas, torcida do Fluminense esgota ingressos para duelo com o Inter pela Libertadores

INGRESSOS ESGOTADOS PARA A TORCIDA TRICOLOR! Não há mais ingressos disponíveis para check-in ou compra nos setores destinados à torcida do Fluminense. VAAAAAMOOOOOSSSS, TRICOLOREEEEEES! pic.twitter.com/R1hIfVjI5n ? Sócio Futebol (@SocioDoFlu) September 19, 2023

A partida de volta entre Fluminense e Internacional está marcada para o dia 4 de outubro, às 21h30, no Beira-Rio. O vencedor desse confronto pega quem passar de Palmeiras x Boca Juniors, que duelam pelo outro lado da chave. A final da competição continental está marcada para o dia 4 de novembro, no Maracanã.

Antes de jogo decisivo pela Libertadores, o Fluminense encara o Cruzeiro, nesta quarta-feira. No Maracanã, a bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão. Após perder para o Vasco, o time do técnico Fernando Diniz ocupa a sexta colocação na tabela com 38 pontos.