Em busca de novo técnico, Santos terá folga dupla após vitória sobre o Bahia em Salvador

O Alvinegro Praiano volta a campo apenas no dia 1º de outubro, quando recebe o Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão. O embate está marcado para as 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

Até lá, a diretoria espera definir quem será o técnico. Após a demissão de Diego Aguirre, Marcelo Fernandes foi responsável por dirigir o time no triunfo sobre o Bahia, em Salvador. O êxito deu moral para o interino, mas a diretoria quer buscar um novo treinador no mercado.

O Santos está na 17ª colocação do Brasileirão, com 24 pontos, um a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento e que ainda joga na rodada, contra o Flamengo, em casa.

Veja a programação do Santos