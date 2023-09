Elenco do Corinthians se reapresenta e faz regenerativo após empate com o Grêmio

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira, um dia após o empate por 4 a 4 com o Grêmio, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O foco agora está no jogo contra o líder Botafogo, marcado para sexta-feira.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo na academia. Já os demais foram ao Campo 3 para um aquecimento com atividades de força e minijogos.

Ainda houve um treino de ataque contra defesa, organizado pela comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo.