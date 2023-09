Dupla do Palmeiras comemora convocação para Seleção Brasileira sub-17: "Emoção enorme"

Em busca do quinto título mundial da categoria ? depois de ter conquistado pela última vez em 2019 ?, a Seleção Brasileira, treinada por Phelipe Leal, se prepara para disputar amistosos preparatórios contra Canadá e Estados Unidos entre o fim de setembro e início de outubro.

Cinco representantes do Palmeiras estiveram na lista divulgada na última semana pelo comandante da 'Amarelinha': Estêvão (atacante), Figueiredo (meia), Rafael Coutinho (meia), Riquelme Fillipi (atacante) e Vitor Reis (zagueiro).

Convocado desde o sub-15 e com a faixa de capitão na Seleção sub-17, Figueiredo assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras em setembro de 2022. Na semana seguinte, rompeu o ligamento cruzado do joelho. Após 269 dias fora dos gramados, o meia voltou a atuar pelo time sub-17 neste ano, subiu para o sub-20 e pôde dar continuidade à longa trajetória no Verdão, onde está desde 2015.