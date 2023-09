De criticado a ovacionado: Alisson se encontra em nova posição e dá volta por cima no São Paulo

A boa fase do jogador ficou nítida no Maracanã, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, diante do Flamengo. O atleta dominou o meio de campo e apresentou números expressivos na vitória do São Paulo por 1 a 0, na tarde do último domingo.

O jogador acertou 37 de 39 passes, fez cinco lançamentos e concretizou seis ações defensivas. Além disso, foram quatro duelos vencidos por Alisson.

O atleta chegou a ser substituído no decorrer do segundo tempo, com dores, mas Dorival tranquilizou a torcida são-paulina na entrevista coletiva. O treinador afirmou que fez a alteração por uma questão de cansaço físico. Alisson saiu de campo ovacionado pelos torcedores que viajaram ao Rio de Janeiro.

"Não, não foi nenhuma lesão. Foram cãibras, assim como aconteceu com dois ou três jogadores. De novo, preciso relacionar com o jogo do meio de semana, contra o Internacional, em que houve um desgaste excessivo. O campo estava super pesado", justificou.

Alisson, portanto, deve ficar à disposição do São Paulo para o segundo jogo da final. A partida está marcada para domingo que vem, às 16h (de Brasília), no Morumbi. O Tricolor pode garantir a taça com um simples empate diante do seu torcedor.