Corinthians vence o Fluminense em jogo de volta, mas é eliminado nas quartas da Copa do Brasil sub-20

Com o mando de campo a seu favor, o Corinthians, que precisava reverter o duro placar, levou perigo ao gol do Fluminense aos oito minutos, em cabeceio de Arthur Sousa. E foi aos 18 minutos que o Corinthians abriu o placar. Arthur Sousa passou para Higor, que venceu a marcação e finalizou no canto de Álvaro.

O Fluminense, porém, não deixou a festa se prolongar e empatou aos 29, ampliando o agregado. Dohmann aproveitou o cruzamento na área e não deu chances para Kauê. Na reta final do primeiro tempo, o Corinthians sufocou o Tricolor das Laranjeiras. Arthur Sousa deixou Thomas Rafael em boa condição e o jogador finalizou de fora da área, obrigando o goleiro a fazer a defesa para evitar o gol.

Logo depois, João Pedro mandou para fora, próximo à trave. Nos acréscimos, Higor foi derrubado na área e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Breno Bidon viu Álvaro defender. Mas, no rebote, estufou a rede e levou o Timão com a vitória parcial para o intervalo.

No segundo tempo, o Corinthians deu trabalho para a defesa do Flu, em tentativas de Breno Bidon e Ryan. A resposta do adversário veio aos 22, em chute de Gustavo Lobo, que fez Kauê trabalhar. Aos 27, João Lourenço recebeu na cara do gol, mas desperdiçoua chance e mandou para fora.

Matheus Henrique aumentou a eperança do Corinthians aos 31. Caipira, pela direita, avançou livre e cruzou na área para Matheus Henrique, que finalizou ao gol e contou com um desvio em Justen antes de balançar a rede. Apesar da pressão final e da vitória, o Timão se despediu do torneio, após o apito final.