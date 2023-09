Com retornos importantes, PSG divulga relacionados para a estreia na Champions League diante do Dortmund

O Paris Saint-Germain divulgou os relacionados para a estreia na Champions League diante do Borussia Dormund. A bola rola às 16 horas (de Brasília) desta terça-feira, no Parque dos Príncipes.

A relação do técnico Luis Enrique conta com, principalmente, dois retornos importantes: o zagueiro Nordi Mukiele voltou a ser relacionado após se recuperar de uma lesão na coxa e o meia Lee Kang-In, curado de uma contusão no quadríceps esquerdo, também está apto a jogar.

No entanto, alguns atletas seguem em recuperação no departamento médico: são os casos do zagueiro Prensel Kimpembé, do lateral Nuno Mendes e do atacante Marco Asensio.