Com dores musculares, Léo Pereira e Pulgar desfalcam o Flamengo diante do Goiás

O zagueiro Léo Pereira e o volante Erick Pulgar desfalcarão o Flamengo diante do Goiás pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Serrinha.

A ideia do Rubro-Negro é poupar a dupla, que foi titular no primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do São Paulo, para que ambos estejam recuperados e fiquem à disposição para a partida de volta da decisão no Morumbi, no domingo.