Chefe de Arbitragem da CBF concorda com gol anulado de Diego Costa

O Botafogo saiu na bronca com a arbitragem na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG no último sábado, pela 23ª rodada do Brasileirão. Os alvinegros reclamaram do gol de Diego Costa anulado por impedimento pela arbitragem. No entanto, Wilson Seneme, chefe de arbitragem da CBF, considerou certa a decisão.

No programa Papo de Arbitragem, na CBF TV, o ex-árbitro analisou o lance e validou a decisão da equipe de arbitragem da partida.

"Gostaria de fazer um comentário em relação ao que o assistente de campo, o Bruno Pires, fala. Em princípio, ele considera que o defensor não tem uma ação deliberada, ele não joga a bola. Ele tem, na verdade, um rechaço com dificuldade, não jogou deliberadamente a bola, como diz a regra 11. Isso gerou uma vantagem para o jogador que estava em impedimento", disse.