CBF divulga áudio do VAR e admite erro ao não marcar pênalti em Corinthians x Grêmio; confira

No entanto, a própria CBF admitiu que houve erro na não marcação do pênalti: "O jogador camisa 9, em ação de bloqueio, com o braço em ação de bloqueio e em posição antinatural, ampliando seu espaço corporal, intercepta um cruzamento à área. O bloqueio da bola com o braço nessa ação caracteriza infração de pênalti. Portanto, uma penalidade deveria ter sido assinalada no campo. Se não marcada, o árbitro deveria ter sido chamado para revisão do lance".

A polêmica aconteceu aos 47 minutos do segundo tempo e o Grêmio teria uma oportunidade de ficar à frente no placar nos instantes finais da partida. A constatação da entidade do futebol brasileiro é bastante conflitante com a revisão do VAR.

Com o empate, o Corinthians foi aos 27 pontos e agora ocupa a 14ª colocação no Brasileirão. Já o Grêmio chegou aos 40 e é o terceiro colocado.