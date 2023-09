Cássio lamenta empate com o Grêmio e pede solidez defensiva ao Corinthians: "Não podemos tomar quatro gols"

O goleiro Cássio não gostou do que viu no empate entre Corinthians e Grêmio, por 4 a 4, na última segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de enfrentar o terceiro colocado do torneio, o jogador lamentou os pontos perdidos na Neo Química Arena.

Decepcionado, o arqueiro admitiu que o Timão cometeu muitos erros durante a partida. Ele pediu solidez defensiva à equipe e afirmou que é inaceitável o Corinthians levar quatro gols em casa.

"Até o último minuto ninguém saberia quem seria vitorioso. Todo mundo muito exposto, jogo de muitos gols. Nós precisávamos ganhar para chegar no meio de tabela, mas não conseguimos. Não podemos tomar quatro gols em casa, são raros os momentos em que isso aconteceu. Temos que melhorar, não podemos cometer tantos erros", disse Cássio na zona mista.