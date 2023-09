Carvajal será desfalque do Real Madrid na estreia da Champions League, confirma Ancelotti

O Real Madrid não terá um titular à disposição para o duelo contra o Union Berlin, da Alemanha, pela estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões. O técnico Carlo Ancelotti confirmou que o lateral Dani Carvajal sentiu dores e está fora da partida desta quarta-feira.

"Carvajal está com uma sobrecarga muscular e amanhã fará exames médicos. Preferimos lhe dar um descanso. O jogador está bem e pensamos que não será algo grave", declarou Ancelotti em coletiva de imprensa nesta terça-feira.

No último domingo, o Real Madrid entrou em campo pelo Campeonato Espanhol e derrotou a Real Sociedad por 2 a 1, no Santiago Bernabéu. Carvajal foi titular e atuou durante toda a partida. Entretanto, foi ausência no primeiro treinamento após a vitória.