Campeã olímpica de vôlei, Walewska visita Academia de Futebol e presenteia Abel: "Vou torcer para o Palmeiras"

"Eu e minha equipe fomos convidados para conhecer o CT do time do Palmeiras. E eu tive o privilégio de aprender e dividir as minhas experiências com Abel Ferreira. Muitas inquietações e reflexões guiaram este bate-papo de alto rendimento. Obrigado a todos que nos receberam com tanto carinho, estarei na torcida", completou a jogador, ídola do Praia Clube.