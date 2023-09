Çalhanoglu e Cuadrado desfalcam a Inter de Milão contra a Real Sociedad, pela Liga dos Campeões

Além do meia turco, outro desfalque da Inter é o colombiano Cuadrado. O atleta está se recuperando de uma tendinite e esteve no banco de reservas no jogo passado. Entretanto, o ex-jogador da Juventus será poupado contra a Real Sociedad e nem viajou com a delegação.

Contratado no último mês, Alexis Sánchez segue como dúvida. O chileno ainda não estreou na sua segunda passagem pela Inter, já que trata de problemas musculares.

Dessa forma, o técnico Inzaghi deve escalar o time com Yann Sommer; Matteo Darmian (Benjamin Pavard), Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi e Federico Dimarco; Lautaro Martínez e Marcus Thuram.