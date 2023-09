Brasil sofre, mas vence a Bulgária no Pré-Olímpico de vôlei

A seleção basileira feminina de vôlei passou um grande sufoco na rodada desta terça-feira do Pré-Olímpico. As comandadas do técnico José Roberto Guimarães entraram em quadra com amplo favoritismo, mas precisaram do tie-break para superar a Bulgária, na cidade de Tóquio (no Japão).

Com muitos altos e baixos, o Brasil fechou o jogo com parciais de 25/13, 22/25, 27/29, 25/21 e 15/8. Com o resultado, as brasileiras somam apenas dois pontos - ao invés dos três das vitórias por 3 a 0 ou 3 a 1 - e já ficam em desvantagem na busca pela vaga olímpica.

O Brasil volta a jogar pelo Pré-Olímpico amanhã (20) contra Porto Rico. O confronto será disputado às 4h (de Brasília).