Barcelona goleia Antwerp e estreia na Liga dos Campeões com vitória

Na tarde desta terça-feira, o Barcelona recebeu o Royal Antwerp, da Bélgica, pela rodada de estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa 2023/24, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP), e goleou por 5 a 0. João Félix (duas vezes), Lewandowski, Bataille (contra) e Gavi marcaram os gols do jogo.

Assim, o clube catalão, que não passou dessa etapa da competição na temporada passada, assume a liderança isola da Grupo H, com três pontos e cinco tentos de saldo. Dessa forma, a equipe belga amarga a lanterna da chave. O Porto, que bateu o Shakhtar Donetsk por 3 a 1 neste tarde, é o vice-líder.

Pela segunda rodada da Champions League, o Barcelona visita o Porto, às 16 horas (de Brasília) do dia 4 de outubro (quarta-feira), no Estádio do Dragão, na cidade do Porto (POR). Mais cedo, a partir das 13h45, o Royal Antwerp recebe o Shakhtar Donetsk, no Bosuilstadion, na Antuérpia (BÉL).