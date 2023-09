Atlético-MG segue preparação para enfrentar o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro

O Atlético-MG seguiu nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Cuiabá, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo recebe o Dourado neste sábado, às 21 horas (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

O Galo vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, também em casa. A equipe comandada por Felipão tem 34 pontos e está na nona colocação na tabela. Já o Cuiabá está em 10° lugar e tem 29 pontos.

A delegação alvinegra se reapresentou na Cidade do Galo pela manhã e realizou as atividades nos campos 5, 6 e 7 do Centro de Treinamentos.