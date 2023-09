Atlético-MG agradece à torcida Botafogo por "comportamento exemplar" na Arena MRV

O Atlético-MG agradeceu à torcida Botafogo, através de uma publicação no Twitter, pelo "comportamento exemplar" na Arena MRV, onde as equipes se enfrentaram pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro no último sábado. O Galo venceu o duelo por por 1 a 0.

"Obrigado - O Galo agradece aos botafoguenses que compareceram à Arena MRV, no jogo do último sábado, pelo comportamento exemplar em nossa casa", publicou o Atlético-MG.

Em nota, o time mineiro seguiu dizendo que o "tratamento cordial" dado à torcida do clube do Rio de Janeiro foi retribuído à altura. Para esta partida, o Atlético-MG disponibilizou uma carga de ingressos extra aos visitantes após solicitação dos cariocas à CBF.