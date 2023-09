Após briga em shopping, Braz e torcedor do Flamengo prestam depoimento em delegacia

Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz protagonizou uma briga com o entregador Leandro Campos na tarde desta terça-feira, em um shopping. Após o entrevero, ambos prestaram depoimento na 16ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.

Ao local, também compareceu Rodrigo Dunshee de Abranches, vice-presidente geral do Flamengo e do departamento jurídico. Na saída da delegacia, em rápido contato com os jornalistas que aguardavam do lado de fora, ele classificou a briga como uma ação premeditada.

"Marcos Braz foi envolvido em uma perseguição. Há dois dias, uma torcida organizada disse que iria perseguir dirigentes e atletas do Flamengo. A própria torcida que falou que iria fazer, fez. O Marcos Braz estava com a filha, em uma situação totalmente constrangedora. Foi ameaçada a vida dele, na frente da filha", disse Abranches.