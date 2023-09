Ancelotti vê City como favorito na Champions, mas coloca o Real Madrid no páreo: "Vai competir até o final"

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, antes do duelo de estreia na Champions League diante do Union Berlin. A bola rola na quarta, às 13h45 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

O treinador italiano elegeu o Manchester City como o favorito para ser o campeão do torneio continental - justificando sua escolha - mas também colocou sua equipe no páreo da briga. Ainda, revelou quais são as pretenções reais do clube espanhol na competição.