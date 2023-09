América-MG perde pênalti, Red Bull Bragantino vence e entra no G4 do Brasileirão

O Red Bull Bragantino venceu o América-MG nesta terça-feira, por 2 a 0, com gols de Jadsom e Lucas Evangelista, na Arena Independência, em duelo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Bragantino entra no G4 e fica em terceiro lugar, com 42 pontos. Já o América-MG, com 17, fica na 19ª colocação.

Na próxima rodada, o Bragantino recebe o Palmeiras, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no domingo, dia 1° de outubro, às 18h30 (de Brasília). O América-MG, por sua vez, tem o clássico com o Cruzeiro, no Mineirão, no sábado, dia 30 de setembro, às 16 horas.

O jogo