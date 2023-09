Abel Ferreira nunca perdeu para o Grêmio como treinador do Palmeiras; veja retrospecto

Nesta quinta-feira, o Palmeiras vai encarar o Grêmio em Porto Alegre (RS) pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30 (de Brasília). Para o torcedor palmeirense, este confronto traz boas lembranças recentes, inclusive nesta temporada.

No primeiro turno, pela quinta rodada, o Palmeiras goleou o Grêmio por 4 a 1, com gols de Raphael Veiga (2x), Mayke e Luan. Bitello diminuiu para o Tricolor Imortal. Esse, no entanto, não foi o único triunfo recente do Verdão neste confronto direto entre as equipes.

Desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras nunca perdeu contra o Grêmio. Ao todo, foram seis jogos, com cinco vitórias do Verdão e um empate. O Tricolor Imortal não vence o clube paulista há sete compromissos, com o último triunfo vindo no dia 24 de novembro de 2019, por 2 a 1, na 34ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.