A nove dias do duelo contra o Palmeiras pela Libertadores, Boca Juniors retoma caminho das vitórias

Na noite desta-terça-feira, a nove dias do duelo válido pelas semifinais da Libertadores contra o Palmeiras, o Boca Juniors retomou o caminho das vitórias após seis jogos sem saber o que era vencer. O time superou o Central Córdoba, por 3 a 0, pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Argentino, com gols de Blondel, Janson e Benedetto.

O treinador Jorge Almirón mandou a campo um time praticamente composto por reservas para o confronto diante do Córdoba. Principal jogador de renome no Boca, o atacante Edinson Cavani nem precisou entrar em campo para que a equipe vencesse.

O Boca Juniors dominou a partida, mas não conseguiu inaugurar o marcador no primeiro tempo e foi para o intervalo com o 0 a 0. No entanto, logo no início da segunda etapa, pressionou e achou o primeiro gol com Lucas Blondel aos cinco minutos.