11 ações com a bola: veja como foi a atuação de Luan contra o Corinthians

O meia-atacante Luan esteve em ação nesta segunda-feira com a camisa do Grêmio no tão esperado reencontro com sua antiga equipe: o Corinthians na Neo Química Arena. O jogador entrou no segundo tempo e ficou em campo por pouco mais de dez minutos, com uma atuação sem grande destaque.

Luan teve 11 ações com a bola diante do Timão, segundo os números da Footstats. Ele acertou 4 de 6 passes, conseguiu um drible certo e deu três cruzamentos para área - nenhum certo. Ele ainda perdeu a bola em seis oportunidades.

O retorno de Luan ao Grêmio ocorreu em julho deste ano com contrato até o fim da temporada. Antes, o jogador estava no Corinthians desde 2020, contratado por R$ 22,8 milhões, mas teve uma passagem conturbada, sem conseguir espaço na equipe. Foram nove gols e cinco assistências pelo Alvinegro.