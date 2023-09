Veríssimo lamenta gols cedidos pelo Corinthians em empate contra Grêmio: "Temos que evoluir"

O Corinthians saiu atrás do placar, sofrendo dois gols nos primeiros 20 minutos da primeira etapa. Ainda antes do intervalo a equipe virou, com tentos de Fábio Santos, Veríssimo e Yuri Alberto. No segundo tempo, o Tricolor Gaúcho virou novamente a partida, mas Giuliano deixou tudo igual na Neo Química Arena.

Com a igualdade, o Corinthians segue na 14ª posição do Brasileirão, com 27 pontos conquistados. Agora, o a equipe volta a entrar em campo na próxima sexta-feira, novamente na Neo Química Arena, para enfrentar o Botafogo.