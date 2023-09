Vasco iniciará testes para reconhecimento facial em jogo contra o Coritiba no Brasileiro; confira detalhes

Nesta segunda-feira, o Vasco informou, por meio de nota oficial, que iniciará na partida contra o Coritiba, na próxima quinta-feira, um evento teste para a implementação do reconhecimento facial nas catracas de acesso no estádio São Januário.

De acordo com o Cruzmaltino, a medida está prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) acordado com as autoridades públicas. Dessa forma, a casa do Vasco será pioneira no Rio de Janeiro no uso desta tecnologia de reconhecimento facial.

O Vasco também deu mais detalhes sobre o processo e revelou que idosos, pessoas com deficiência e crianças de até 12 anos serão os primeiros a participar da implementação da tecnologia.