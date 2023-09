Vasco abre venda de ingresso para duelo com o Coritiba na reabertura dos portões de São Januário

A partida que resultou na proibição de torcida em São Januário aconteceu no dia 22 de junho, na derrota por 1 a 0 para o Goiás. Na ocasião, torcedores cruzmaltinos protestaram diante da derrota arremessando sinalizadores no campo e promovendo tumultos nas arquibancadas. Os jogadores do Gigante da Colina tiveram que deixar o campo escoltados pela Polícia Militar e atletas do Esmeraldino ficaram em campo até a confusão ser contida.

Classificação e jogos Brasileirão

Agora, com a volta do apoio de seu torcedor na sua casa, o Vasco ganha ainda mais moral na briga contra o rebaixamento do Brasileirão após a vitória maiúscula por 4 a 2 sobre o Fluminense. Com 20 pontos, o Gigante da Colina continua na 18ª colocação, mas está cada vez mais perto de deixar o Z-4.

Confira todas as informações de ingressos para Vasco x Coritiba: